У Верховному суді спростували інформацію про зниклі автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Верховному суді повідомили, що викрадені автомобілі планово перепаркували на іншу стоянку. Про це повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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"Друзі, інформація, що нібито зі стоянки Верховного Суду зникли 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були планово переміщені на іншу стоянку Верховного Суду на виконання припису ДСНС", - йдеться у повідомленні.
У Верховному Суді також продемонстрували світлини автомобілів, припаркованих на іншій стоянці.
За словами керівниці апарату Верховного Суду Ольги Булки, сторінку на якій була опублікована фейкова інформація, після реформи ВС створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію, тож вона не є офіційним джерелом інформації.
Раніше УНН повідомляв, що Верховному Суді заявили, зникло близько 70 автомобілів, але інформацію спростували.