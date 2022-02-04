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В Верховном суде опровергли информацию о пропавших автомобилях

В Верховном суде опровергли информацию о пропавших автомобилях

Киев • УНН

 • 17132 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Верховном суде сообщили, что угнанные автомобили планово перепарковали на другую стоянку. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Друзья, информация, что якобы со стоянки Верховного Суда исчезли 68 машин, не соответствует действительности. Машины были планово перемещены на другую стоянку Верховного суда во исполнение предписания ГСЧС", - говорится в сообщении.

В Верховном Суде также продемонстрировали фотографии автомобилей, припаркованных на другой стоянке.

По словам руководительницы аппарата Верховного суда Ольги Булки, страницу, на которой была опубликована фейковая информация, после реформы ВС создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, поэтому она не является официальным источником информации.

Как раньше сообщал УНН, Верховном Суде заявили, що исчезло около 70 автомобилей, но информацию опровергли.

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