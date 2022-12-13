У Верховній Раді змінили керівників парламентських комітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Депутати Верховної Ради України проголосували за зміни у складі парламентських комітетів. "За" проголосували 235 нардепів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.
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Згідно з проєктом Постанови №8275 про внесення змін до Постанови ВР "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" пропонується відкликати:
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- Андрія Клочка з посади голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
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- Максима Ткаченка з посади першого заступника голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
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Крім цього, парламентарі призначили Роксолану Підласу з фракції "Слуга народу" головою Комітету з питань бюджету. Чинний голова комітету Юрій Арістов ("Слуга народу") буде заступником голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Новим головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стане Олена Шуляк ("Слуга народу"). Чинний очільник цього комітету залишиться у складі комітету.
Андрій Задорожній ("Слуга народу") призначений новим Головою Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
Нагадаємо
За інформацією УНН, 11 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова.