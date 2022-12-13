В Верховной Раде сменили руководителей парламентских комитетов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за изменения в составе парламентских комитетов. "За" проголосовали 235 нардепов, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
Детали
Согласно проекту Постановления №8275 о внесении изменений в Постановление ВР "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" предлагается отозвать:
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- Андрея Клочко с должности председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
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- Максима Ткаченко с должности первого заместителя председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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Кроме этого, парламентарии назначили Роксолану Подласу из фракции "Слуга народа" главой Комитета по вопросам бюджета. Действующий глава комитета Юрий Аристов ("Слуга народа") будет заместителем председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Новым главой Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства станет Елена Шуляк ("Слуга народа"). Действующий глава этого комитета останется в составе комитета.
Андрей Задорожний ("Слуга народа") назначен новым Председателем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений
Напомним
По информации УНН, 11 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски у народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова.