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В Верховной Раде сменили руководителей парламентских комитетов

В Верховной Раде сменили руководителей парламентских комитетов

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за изменения в составе парламентских комитетов. "За" проголосовали 235 нардепов, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

Согласно проекту Постановления №8275 о внесении изменений в Постановление ВР "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" предлагается отозвать:

  • Андрея Клочко с должности председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Максима Ткаченко с должности первого заместителя председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Кроме этого, парламентарии назначили Роксолану Подласу из фракции "Слуга народа" главой Комитета по вопросам бюджета. Действующий глава комитета Юрий Аристов ("Слуга народа") будет заместителем председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Новым главой Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства станет Елена Шуляк ("Слуга народа"). Действующий глава этого комитета останется в составе комитета.

Андрей Задорожний ("Слуга народа") назначен новым Председателем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений

Напомним

По информации УНН, 11 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски у народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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