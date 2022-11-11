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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 13107 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 53833 перегляди

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ДБР проводить обшуки у голови комітету ВР з питань бюджету Арістова

ДБР проводить обшуки у голови комітету ВР з питань бюджету Арістова

Київ • УНН

 • 293326 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. Про це журналісту УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Цитата

"ДБР проводить обшуки у голови комітету ВР з питань бюджету Арістова", – повідомило джерело.

Додамо

Арістов – народний депутат України IX скликання, політик, український підприємець, директор ТОВ "Атлантік-юмма". Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу", обраний на парламентських виборах 2019 року №42 у списку.

З 29 серпня 2019 року – голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

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