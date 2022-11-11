ДБР проводить обшуки у голови комітету ВР з питань бюджету Арістова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. Про це журналісту УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
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"ДБР проводить обшуки у голови комітету ВР з питань бюджету Арістова", – повідомило джерело.
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Арістов – народний депутат України IX скликання, політик, український підприємець, директор ТОВ "Атлантік-юмма". Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу", обраний на парламентських виборах 2019 року №42 у списку.
З 29 серпня 2019 року – голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
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