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У Верховній раді порахували кількість жінок-депутатів

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив, що Верховна Рада України дев’ятого скликання зробила стрімкий ривок стосовно гендерної рівність, адже 21% парламентарів складають жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"Верховна Рада ІХ скликання уже зробила стрімкий ривок стосовно забезпечення гендерної рівності серед народних депутатів. У минулому скликанні було лише 12% жінок. Зараз ми бачимо дзеркальну цифру - 21%. Це серйозний показник, але впевнений, що загалом у політиці жінок ще більше", - зазначив голова ВРУ.

Також він зазначив, що жінки завжди приймали важливі рішення і були учасницями великої політики.

"Близько 20% Комітетів наразі очолюють жінки, і ми бачимо пряму кореляцію із загальною кількістю колег-депутаток. Парламент намагається забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків. Сподіваюсь, що так буде не лише в минулому та сьогоднішньому, а й у майбутніх скликаннях ВР", - наголосив Разумков.

Голова парламенту також зазначив, що тенденції до посилення гендерної рівності будуть відображені у Виборчому кодексі, який було направлено Президентом на доопрацювання.

"Якщо ми рухаємося тим шляхом, який уже пройшло багато європейських країн, то ми маємо прийти принаймні до показника “40 на 60”. До того ж, часто більш жорстка, принципова, конструктивна позиція спостерігається саме у політичних підходах наших жінок-колег", - зазначив голова ВРУ.

Нагадаємо, Європейський інститут гендерної рівності заявив, прогрес індексу гендерної рівності в країнах ЄС демонструє низький темп у порівнянні з іншими країнами.

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