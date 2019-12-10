В Верховной Раде посчитали количество женщин-депутатов

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада Украины девятого созыва сделала стремительный рывок в отношении гендерной равенство, ведь 21% парламентариев составляют женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Аппарата ВРУ.

"Верховная Рада ИХ созыва уже сделала стремительный рывок по обеспечению гендерного равенства среди народных депутатов. В прошлом созыве было только 12% женщин. Сейчас мы видим зеркальную цифру - 21%. Это серьезный показатель, но уверен, что в целом в политике женщин еще больше" , - отметил председатель ВРУ.

Также он отметил, что женщины всегда принимали важные решения и были участниками большой политики.

"Около 20% комитетов пока возглавляют женщины, и мы видим прямую корреляцию с общим количеством коллег-депутаток. Парламент пытается обеспечивать равные возможности для женщин и мужчин. Надеюсь, что так будет не только в прошлом и сегодняшнем, но и в будущих созывах ВР" , - отметил Разумков.

Председатель парламента также отметил, что тенденции к усилению гендерного равенства будут отражены в Избирательном кодексе, который был направлен Президентом на доработку.

"Если мы движемся по тому пути, который уже прошли многие европейские страны, то мы должны прийти по крайней мере до показателя "40 на 60". К тому же, часто более жесткая, принципиальная, конструктивная позиция наблюдается именно в политических подходах наших женщин-коллег", - отметил председатель ВРУ.

Напомним, Европейский институт гендерного равенства заявил, прогресс индекса гендерного равенства в странах ЕС демонстрирует низкий темп по сравнению с другими странами.

Украинские Национальные Новости

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