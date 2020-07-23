У вересні судитимуть голову Нових Петрівців за зловживання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Обвинувачений у зловживаннях голова Новопетрівської сільради (Київщина) Радіон Старенький постане перед судом у вересні. Відповідна інформація оприлюднена порталом Судова влада, передає УНН.
Судове засідання призначено на 24 вересня. При цьому, ймовірно, Старенький в цей час балотуватиметься на посаду голови Петрівської (об’єднаної) громади. Хоча офіційно про це ще інформації немає.
У кримінальному провадженні фігурують одразу три особи: Радіон Старенький, Григорян Мовсес (ТОВ “БК” Авторембудсервіс“) та Максим Гайдамака (Служба автомобільних доріг). Їх обвинувачують у зловживанні владою та службовій недбалості.
"БК“ Авторембудсервіс”, як зазначається аналітичними порталами, був переможцем одразу 7 тендерів Новопетрівської сільради з будівництва доріг. Очікувана вартість і вартість договорів кожного разу залишалсь незмінною, тобто економія сільради становила 0%. Загальна ж сума виграних у Новопетрівської сільради тендерів склала 1,3 млн грн.
Раніше повідомлялось, що Старенький підозрюється у схемах розкрадання 2,4 млн грн на будівництві доріг.
Також у судовому реєстрі міститься інформація про те, що чиновників Новопетрівської сільради звинувачують у махінаціях з пайовими внесками на понад 13 млн грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Нові Петрівці, затверджений рішенням сесії Новопетрівської сільської ради, не відповідає нормам Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи внаслідок незаконних дій сільських чиновників сума недоотриманого доходу Новопетрівською сільською радою внаслідок зменшення розміру пайової участі замовникам будівництва склала понад 13 млн грн.