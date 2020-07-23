В сентябре будут судить главу Новых Петровцев за злоупотребления
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Обвиняемый в злоупотреблениях председатель Новопетровского сельсовета (Киевская область) Радион Старенький предстанет перед судом в сентябре. Соответствующая информация обнародована порталом Судебная власть, передает УНН.
Судебное заседание назначено на 24 сентября. При этом, вероятно, Старенький в это время будет баллотироваться на пост главы Петровской (объединенной) общины. Хотя официально об этом еще информации нет.
В уголовном производстве фигурируют сразу три человека: Радион Старенький, Григорян Мовсес (ООО "СК "Авторембудсервис") и Максим Гайдамака (Служба автомобильных дорог). Их обвиняют в злоупотреблении властью и служебной халатности.
"СК "Авторембудсервис", как отмечается аналитическими порталами, был победителем сразу 7 тендеров Новопетровского сельсовета по строительству дорог. Ожидаемая стоимость и стоимость договоров каждый раз оставалась неизменной, то есть экономия сельсовета составила 0%. Общая сумма выигранных у Новопетровского сельсовета тендеров составила 1,3 млн грн.
Ранее сообщалось, что Старенький подозревается в схемах хищения 2,4 млн грн на строительстве дорог.
Также в судебном реестре содержится информация о том, что чиновников Новопетровского сельсовета обвиняют в махинациях с паевыми взносами на более 13 млн грн. Досудебным расследованием установлено, что Порядок привлечения, расчета размера и использования средств долевого участия в развитии инфраструктуры с. Новые Петровцы, утвержден решением сессии Новопетровского сельского совета, что не соответствует нормам Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Согласно заключению судебно-экономической экспертизы в результате незаконных действий сельских чиновников сумма недополученного дохода Новопетровским сельским советом вследствие уменьшения размера паевого участия заказчикам строительства составила более 13 млн грн.