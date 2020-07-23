В сентябре будут судить главу Новых Петровцев за злоупотребления

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102830 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112147 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117033 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150636 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116680 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141738 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105107 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102296 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В сентябре будут судить главу Новых Петровцев за злоупотребления

В сентябре будут судить главу Новых Петровцев за злоупотребления

Киев  •  УНН

 • 12583 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Обвиняемый в злоупотреблениях председатель Новопетровского сельсовета (Киевская область) Радион Старенький предстанет перед судом в сентябре. Соответствующая информация обнародована порталом Судебная власть, передает УНН.

Судебное заседание назначено на 24 сентября. При этом, вероятно, Старенький в это время будет баллотироваться на пост главы Петровской (объединенной) общины. Хотя официально об этом еще информации нет.

В уголовном производстве фигурируют сразу три человека: Радион Старенький, Григорян Мовсес (ООО "СК "Авторембудсервис") и Максим Гайдамака (Служба автомобильных дорог). Их обвиняют в злоупотреблении властью и служебной халатности.

"СК "Авторембудсервис", как отмечается аналитическими порталами, был победителем сразу 7 тендеров Новопетровского сельсовета по строительству дорог. Ожидаемая стоимость и стоимость договоров каждый раз оставалась неизменной, то есть экономия сельсовета составила 0%. Общая сумма выигранных у Новопетровского сельсовета тендеров составила 1,3 млн грн.

Ранее сообщалось, что Старенький подозревается в схемах хищения 2,4 млн грн на строительстве дорог.

Также в судебном реестре содержится информация о том, что чиновников Новопетровского сельсовета обвиняют в махинациях с паевыми взносами на более 13 млн грн. Досудебным расследованием установлено, что Порядок привлечения, расчета размера и использования средств долевого участия в развитии инфраструктуры с. Новые Петровцы, утвержден решением сессии Новопетровского сельского совета, что не соответствует нормам Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Согласно заключению судебно-экономической экспертизы в результате незаконных действий сельских чиновников сумма недополученного дохода Новопетровским сельским советом вследствие уменьшения размера паевого участия заказчикам строительства составила более 13 млн грн.

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