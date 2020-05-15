У Венеції стався вибух на хімзаводі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні, 15 травня, у Венеції стався вибух на хімічному заводі, був поранений робітник. Влада закликає громадян залишатися вдома, зачинивши вікна та двері. Про це повідомляє УНН із посиланням на Corriere della Sera.
"У п'ятницю вранці в районі Порто-Маргера спалахнула велика пожежа на хімічному заводі, який уже раніше знаходився у центрі подій через протести і страйки, оголошені профспілками через порушення правил безпеки при виробництві фарби, розчинників і освітлювачів", - пишуть у виданні.
Повідомляється, що на місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежна служба, якій вдалося загасити основний вогонь близько години дня.
Однак в результаті вибуху був поранений робітник.
Нагадаємо, що в березні у Південній Кореї на хімзаводі стався вибух.