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У Венеції стався вибух на хімзаводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні, 15 травня, у Венеції стався вибух на хімічному заводі, був поранений робітник. Влада закликає громадян залишатися вдома, зачинивши вікна та двері. Про це повідомляє УНН із посиланням на Corriere della Sera.

У Венеції стався вибух на хімзаводі

"У п'ятницю вранці в районі Порто-Маргера спалахнула велика пожежа на хімічному заводі, який уже раніше знаходився у центрі подій через протести і страйки, оголошені профспілками через порушення правил безпеки при виробництві фарби, розчинників і освітлювачів", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що на місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежна служба, якій вдалося загасити основний вогонь близько години дня.

Однак в результаті вибуху був поранений робітник.

Нагадаємо, що в березні у Південній Кореї на хімзаводі стався вибух.

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