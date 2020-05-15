У Венеції стався вибух на хімзаводі

"У п'ятницю вранці в районі Порто-Маргера спалахнула велика пожежа на хімічному заводі, який уже раніше знаходився у центрі подій через протести і страйки, оголошені профспілками через порушення правил безпеки при виробництві фарби, розчинників і освітлювачів", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що на місце події прибули машини швидкої допомоги і пожежна служба, якій вдалося загасити основний вогонь близько години дня.

Однак в результаті вибуху був поранений робітник.

Нагадаємо, що в березні у Південній Кореї на хімзаводі стався вибух.