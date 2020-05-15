В Венеции произошел взрыв на химзаводе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня, 15 мая, в Венеции произошел взрыв на химическом заводе, был ранен рабочий. Власти призывают граждан оставаться дома, закрыв окна и двери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.
"В пятницу утром в районе Порто-Маргера вспыхнул крупный пожар на химическом заводе, который уже ранее находился в центре событий из-за протестов и забастовки, объявленные профсоюзами из-за нарушения правил безопасности при производстве краски, растворителей и осветителей", - пишут в издании.
Сообщается, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная служба, которой удалось потушить основной огонь около часа дня.
Однако в результате взрыва был ранен рабочий.
Напомним, что в марте в Южной Корее на химзаводе произошел взрыв.