У Венесуелі за підозрою в підготовці терактів затримали депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Служба розвідки Венесуели затримала депутата і одного з лідерів опозиційної партії “Народна воля” Хільбера Каро за підозрою в підготовці терактів, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Затриманий має відношення до підготовки змови проти уряду і замахів.
“Ми хочемо повідомити про затримання громадянина Хільбера Каро за підготовку ним терористичних актів на вулицях Венесуели, „Народна воля“ винна в насильстві, яким вони хочуть запалити країну”, — сказав віце-президент країни Тарек Ель-Аїссамі.
Також Х.Каро підозрюється у володінні зброєю та проведенні нелегальних зустрічей поза національною територією в сусідній Колумбії.
“У неділю, 8 січня, Х.Каро знаходився на кордоні Колумбії та Венесуели, зовсім поруч з цукровим комбінатом в Уреньї, де провів зустріч з трьома громадянами, особи яких ще не встановлені”, — йдеться в заяві віце-президента.