В Венесуэле по подозрению в подготовке терактов задержали депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Служба разведки Венесуэлы задержала депутата и одного из лидеров оппозиционной партии "Народная воля" Хильбера Каро по подозрению в подготовке терактов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Задержанный имеет отношение к подготовке заговора против правительства и покушений.
"Мы хотим сообщить о задержании гражданина Хильбера Каро за подготовку ним террористических актов на улицах Венесуэлы," Народная воля " виновна в насилии, которым они хотят зажечь страну", - сказал вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.
Также Х.Каро подозревается во владении оружием и проведении нелегальных встреч вне национальной территории в соседней Колумбии.
"В воскресенье, 8 января, Х.Каро находился на границе Колумбии и Венесуэлы, совсем рядом с сахарным комбинатом в Урень, где провел встречу с тремя гражданами, лица которых еще не установлены", - говорится в заявлении вице-президента.