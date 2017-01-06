У Венесуелі виявили зниклий вертоліт Мі-17
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Зниклий вертоліт Мі-17, що належить збройним силам Венесуели, виявлений в штаті Амасонас. Про це повідомив у четвер на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter губернатор регіону Ліборіо Гуарулья, передає УНН.
“Інформація з місця подій: індіанці екуана виявили вертоліт в горах Дуіда о 15:30 (21:30 за Києвом), о 17:00 вони сповістили про це. Очікується, що завтра до нього спустяться,” — написав він.
Офіційних даних про виявлення вертольота і стан його пасажирів на даний момент немає.
extraoficialmente pudimos conocer q en hrs de la tarde fue avistado en la falda del Duida el helicóptero de FANB desaparecido hace 6 días.— Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) 5 января 2017 г.
Нагадаємо, Мі-17 вилетів з населеного пункту Пуерто-Аякучо 30 грудня. На його борту перебували 13 осіб, у тому числі четверо цивільних осіб. За даними Міноборони, зв’язок з вертольотом було втрачено через приблизно 40 хвилин після вильоту.