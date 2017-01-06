У Венесуелі виявили зниклий вертоліт Мі-17

“Інформація з місця подій: індіанці екуана виявили вертоліт в горах Дуіда о 15:30 (21:30 за Києвом), о 17:00 вони сповістили про це. Очікується, що завтра до нього спустяться,” — написав він.

Офіційних даних про виявлення вертольота і стан його пасажирів на даний момент немає.

extraoficialmente pudimos conocer q en hrs de la tarde fue avistado en la falda del Duida el helicóptero de FANB desaparecido hace 6 días.

Нагадаємо, Мі-17 вилетів з населеного пункту Пуерто-Аякучо 30 грудня. На його борту перебували 13 осіб, у тому числі четверо цивільних осіб. За даними Міноборони, зв’язок з вертольотом було втрачено через приблизно 40 хвилин після вильоту.