В Венесуэле обнаружили пропавший вертолет Ми-17
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Пропавший вертолет Ми-17, принадлежащий вооруженным силам Венесуэлы, обнаруженный в штате Амасонас. Об этом сообщил в четверг на своей странице в сети микроблогов Twitter губернатор региона Либорио Гуарулья, передает УНН.
"Информация с места событий: индейцы екуана обнаружили вертолет в горах Дуида в 15:30 (21:30 по Киеву), в 17:00 они сообщили об этом. Ожидается, что завтра к нему спустятся ", - написал он.
Официальных данных об обнаружении вертолета и состояние его пассажиров на данный момент нет.
extraoficialmente pudimos conocer q en hrs de la tarde fue avistado en la falda del Duida el helicóptero de FANB desaparecido hace 6 días.- Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) 5 января 2017 г.
Напомним, Ми-17 вылетел из населенного пункта Пуэрто-Аякучо 30 декабря. На его борту находились 13 человек, в том числе четверо гражданских лиц. По данным Минобороны, связь с вертолетом была потеряна через примерно 40 минут после вылета.