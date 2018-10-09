У Венесуелі стався вибух на газопроводі

За даними видання, після вибуху почалася пожежа.

Як наголошується, жителі двох прилеглих населених пунктів було евакуйовано.

При цьому через вибух також перекрили частину автомагістралі.

Як раніше інформував УНН, у результаті вибуху газового балона на заводі в Пермі в Росії померли три людини. “Одна людина загинула на місці, ще двоє раніше були госпіталізовані, але померли в лікарні”, — передало видання слова співрозмовника. Раніше надійшло повідомлення про хлопок газового балона без подальшого горіння на території Пермського порохового заводу.