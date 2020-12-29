У Венесуелі більше 30 людей постраждали через вибух газових балонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Понад 30 людей отримали опіки в результаті вибуху газових балонів у вантажівці на території населеного пункту Каньо-де-лос-Бесеррос в штаті Монагас на північному сході Венесуели. Про це в понеділок повідомляє газета El Nacional, передає УНН.
За її даними, вибух стався, коли люди намагалися витягнути балони з палаючого автомобіля.
Частина постраждалих знаходиться в місцевих медичних установах.
Поліція веде розслідування причин інциденту.
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Нагадаємо, в середині грудня в Саудівській Аравії вибухнув нафтовий танкер.
...La gente corriendo de la desesperación se lanzaban en las alcantarillas de agua negras para apagarse el fuego.Fueron más de 150. Bombonas explotadas. La casa donde estaba reunidas las bombonas quedó inservible... pic.twitter.com/X0S75T4J2G— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) December 29, 2020