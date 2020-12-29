В Венесуэле более 30 человек пострадали в результате взрыва газовых баллонов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Более 30 человек получили ожоги в результате взрыва газовых баллонов в грузовике на территории населенного пункта Каньо-де-лос-Бесеррос в штате Монагас на северо-востоке Венесуэлы. Об этом в понедельник сообщает газета El Nacional, передает УНН.
По ее данным, взрыв произошел, когда люди пытались вытащить баллоны из горящего автомобиля.
Часть пострадавших находится в местных медицинских учреждениях.
Полиция ведет расследование причин инцидента.
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Напомним, в середине декабря в Саудовской Аравии взорвался нефтяной танкер.
... La gente corriendo de la desesperación se lanzaban en las alcantarillas de agua negras para apagarse el fuego.Fueron más de 150 Bombonas explotadas. La casa donde estaba reunidas las bombonas quedó inservible ... pic.twitter.com/X0S75T4J2G— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) December 29, 2020