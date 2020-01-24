У Венесуелі 12 людей загинули під час пожежі на плантації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули, ще 13 постраждали в результаті пожежі, що сталася на півночі Венесуели. Про це в четвер повідомив портал El Pitazo, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався в четвер вдень в північному штаті Арагуа. Займання сталося на очеретяної плантації. Жертвами пожежі стали 12 осіб, ще 13, в тому числі троє неповнолітніх, отримали опіки різного ступеня. Вони були доставлені в найближчі лікарні.
Відзначається, що представники рятувальних служб продовжують перебувати на місці події.
Нагадаємо, в Австралії під час гасіння пожеж розбився літак, троє загиблих.
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