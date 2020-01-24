У Венесуелі 12 людей загинули під час пожежі на плантації

За даними видання, інцидент стався в четвер вдень в північному штаті Арагуа. Займання сталося на очеретяної плантації. Жертвами пожежі стали 12 осіб, ще 13, в тому числі троє неповнолітніх, отримали опіки різного ступеня. Вони були доставлені в найближчі лікарні.

Відзначається, що представники рятувальних служб продовжують перебувати на місці події.

Нагадаємо, в Австралії під час гасіння пожеж розбився літак, троє загиблих.

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