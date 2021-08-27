У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російська Федерація заздалегідь спланувала віроломне вбивство українських військових під Іловайськом у 2014 році. Про це заявив очільник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На підставі тих доказів, які є наразі, і ми отримали в кримінальному провадженні, ми можемо зробити зараз висновок про те, що на нашу думку віроломне вбивство було сплановано збройними силами Російської Федерації заздалегідь”, — розповів Рудь.

Деталі

За його словами, твердження слідчих про сплановане знищення українських військових ґрунтується на сукупності багатьох факторів.

“Це і на тому що збройні сили Росії заходили в Україну з замальованими позначками, які ідентифікують приналежність конкретної бойової техніки до ЗС РФ та конкретних підрозділів, без жетонів та документів, щоб було максимально затруднено ідентифікацію конкретних військовослужбовців і приналежність до ЗС РФ”, — сказав Рудь.

Окрім того, він розповів, що є докази про те, що здійснювалося відповідне заманювання, тобто шляхом ведення переговорів та викликання довіри керівництво ЗС РФ фактично вводило поступово в оману і заманювало українських військовослужбовців у так звані “зелені коридори”.

“Мається на увазі, щоб погодилися на умови виходу безпечним коридором. Водночас уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки. Укріплення, позиції для того, щоб у подальшому здійснити віроломне вбивство”, — зазначив Рудь.

Доповнення

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська.

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