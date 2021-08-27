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У Венедиктовой заявили, что Россия заранее спланировала "Иловайский котел"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Российская Федерация заранее спланировала вероломное убийство украинских военных под Иловайском в 2014 году. Об этом заявил глава Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На основании тех доказательств, которые есть сейчас, и мы получили в уголовном производстве, мы можем сделать сейчас вывод о том, что по нашему мнению вероломное убийство было спланировано вооруженными силами Российской Федерации заранее", - рассказал Рудь.

Детали

По его словам, утверждение следователей о спланированном уничтожение украинских военных основывается на совокупности многих факторов.

"Это и на том, что вооруженные силы России заходили в Украину с зарисованными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретного боевой техники к ВС РФ и конкретных подразделений, без жетонов и документов, чтобы было максимально затруднено идентификацию конкретных военнослужащих и принадлежность к ВС РФ", - сказал Рудь.

Кроме того, он рассказал, что есть доказательства того, что осуществлялось соответствующее заманивание, то есть путем ведения переговоров и вызывания доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало украинских военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры".

"Имеется в виду, чтобы согласились на условия выхода безопасным коридором. Вместе с тем уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады. Укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство", - отметил Рудь.

Дополнение

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, Генеральний прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайська.

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