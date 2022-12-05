У Великобританії завершилося навчання українських військових - ЗСУ

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"З середини літа інструктори збройних сил Канади у Великій Британії у тісній координації з армією Британії навчали українських громадян-військовослужбовців основним навичкам, які їм знадобляться, щоб захищати свою країну та свої сім'ї від російської агресії після повернення в Україну", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Серед цих навичок - надання допомоги та евакуація поранених на полі бою, надання першої медичної допомоги, стрілянина, забезпечення та розпізнавання вибухової загрози, навички ведення бою як у міських умовах, так і в окопах, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Тим, хто пройшов навчання, українським військовим видали із собою спорядження та екіпірування, у тому числі шоломи, бронежилети, спальні мішки та зимовий комплект одягу, повідомило міністерство оборони Великобританії.

Загалом у Британії пройшли навчання 19 тис. українських військових.

Нагадаємо

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що французькі військовослужбовці навчатимуть 2000 українських солдатів, до того ж країна посилить військову допомогу Україні.