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У Великобританії завершилося навчання українських військових - ЗСУ

У Великобританії завершилося навчання українських військових - ЗСУ

Київ • УНН

 • 1888344 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Великій Британії завершився останній у 2022 році етап навчання українських військових, які проводяться з середини літа інструкторами збройних сил Канади у тісній координації з британською армією.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ пише УНН.

Цитата

"З середини літа інструктори збройних сил Канади у Великій Британії у тісній координації з армією Британії навчали українських громадян-військовослужбовців основним навичкам, які їм знадобляться, щоб захищати свою країну та свої сім'ї від російської агресії після повернення в Україну", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Серед цих навичок - надання допомоги та евакуація поранених на полі бою, надання першої медичної допомоги, стрілянина, забезпечення та розпізнавання вибухової загрози, навички ведення бою як у міських умовах, так і в окопах, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Тим, хто пройшов навчання, українським військовим видали із собою спорядження та екіпірування, у тому числі шоломи, бронежилети, спальні мішки та зимовий комплект одягу, повідомило міністерство оборони Великобританії.

Загалом у Британії пройшли навчання 19 тис. українських військових.

Нагадаємо

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що французькі військовослужбовці навчатимуть 2000 українських солдатів, до того ж країна посилить військову допомогу Україні.

Українські Національні Новини

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