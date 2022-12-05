В Великобритании завершилось обучение украинских военных - ВСУ

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"С середины лета инструкторы вооруженных сил Канады в Великобритании в тесной координации с армией Британии обучали украинских граждан-военнослужащих основным навыкам, которые им понадобятся, чтобы защищать свою страну и свои семьи от российской агрессии по возвращении в Украину", - говорится в сообщении Генштаба.

В числе этих навыков - оказание помощи и эвакуация раненых на поле боя, оказание первой медицинской помощи, стрельба, обеспечение и распознавание взрывной угрозы, навыки ведения боя как в городских условиях, так и в окопах, отметили в Генштабе ВСУ.

Прошедшим обучение украинским военным выдали с собой снаряжение и экипировку, в том числе шлемы, бронежилеты, спальные мешки и зимний комплект одежды, сообщило министерство обороны Великобритании.

Всего в Британии прошли обучение 19 тыс. украинских военных.

Напомним

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что французские военнослужащие будут обучать 2000 украинских солдат, к тому же страна усилит военную помощь Украине.