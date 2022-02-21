У Великій Британії знайшли комаху, яка є одночасно самкою і самцем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Фахівці з Музею природної історії Лондона знайшли унікальну комаху. Паличник Чарлі є одночасно самкою та самцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Відомо, що комаха утримувалася як домашня тварина у Лорен Гарфілд з англійського міста Уолдрінгфілд. Вона розповіла, що спершу її вихованець нічим не відрізнявся від інших паличників. Проте після того, як паличник полиняв, вона виявила на ньому дивне забарвлення: одна його сторона була зелена, як у самок, а друга — коричнева, як у самців.
Гарфілд звернулася до вчених та передала їм комаху. Фахівці з музею підтвердили, що Чарлі – перший у світі паличник, у якого зустрічається гінандроморфізм. Вчені розповіли, що у комахи неправильно сформовані статеві органи, внаслідок чого вона не може спаровуватися.
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