В Великобритании нашли насекомое, которое является одновременно самкой и самцом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Специалисты из Музея естественной истории Лондона нашли уникальное насекомое. Палочник Чарли является одновременно самкой и самцом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Известно, что насекомое содержалось как домашнее животное у Лорен Гарфилд из английского города Уолдрингфилд. Она рассказала, что сперва ее питомец ничем не отличался от других палочников. Однако после того, как палочник полинял, она обнаружила на нем странную окраску: одна его сторона была зеленая, как у самок, а вторая — коричневая, как у самцов.
Гарфилд обратилась к ученым и передала им насекомое. Специалисты из музея подтвердили, что Чарли - первый в мире палочник, у которого встречается гинандроморфизм. Ученые рассказали, что у насекомого неправильно сформированы половые органы, вследствие чего оно не может спариваться.
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