У Великій Британії завершилося навчання другої партії українських військових на гаубиці AS90

Цитата

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з росією", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

26 березня повідомлялося, що новобранці Збройних Сил України пройшли навчання дій у патрулі. Навчання проходило у Великій Британії.

The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/oPRlpYerO1