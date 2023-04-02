У Великій Британії завершилося навчання другої партії українських військових на гаубиці AS90
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Друга команда українських військових завершила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, передає УНН.
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"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з росією", - йдеться у повідомленні.
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26 березня повідомлялося, що новобранці Збройних Сил України пройшли навчання дій у патрулі. Навчання проходило у Великій Британії.
The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.
The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/oPRlpYerO1