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У Великій Британії завершилося навчання другої партії українських військових на гаубиці AS90

У Великій Британії завершилося навчання другої партії українських військових на гаубиці AS90

Київ • УНН

 • 824005 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Друга команда українських військових завершила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з росією", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

26 березня повідомлялося, що новобранці Збройних Сил України пройшли навчання дій у патрулі. Навчання проходило у Великій Британії.

The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.

The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/oPRlpYerO1

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 2, 2023

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