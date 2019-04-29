У Великій Британії сталася пожежа у рідному лісі Вінні-Пуха

Територію площею у 20 гектарів вогонь охопив у неділю ввечері. На місце події прибули шість пожежних бригад. До ранку понеділка там залишалися чотири з них, аби упевнитися, що вогонь повністю загасили.

Член пожежної бригади Ендрю Гаусден зазначив, що пожежі такого масштабу вночі трапляються рідко. При цьому, за його словами, немає підстав вважати, що це був підпал.

Гаусден сказав, що, попри недавній дощ, підлісок був дуже сухим, тому вогонь поширився досить швидко.

Лісничий Ешдауну Кріс Саттон додав, що типова для цієї природної зони папороть була "сухою, як солома".

Від вогню навряд чи змогли врятуватися рептилії, тому що вони недостатньо швидко пересуваються. Також напевно знищені гнізда з відкладеними в них яйцями й пташенятами, які пернаті звили на землі. Великим тваринам, на кшталт, лисиць і оленів пощастило більше — швидше за все, вони встигли вчасно втекти.

"Не все втрачено: за чотири тижні тут знову виросте трава, а за півроку ви, скоріше за все, і не помітите, що тут щось сталося, — зазначив Саттон. — Тварини й комахи з навколишньої території швидко заповнять постраждалі від вогню ділянки".

У першу чергу Ешдаунський ліс відомий завдяки творам про ведмедика Вінні-Пуха, який там проживав.

У 1925 році вже відомий на той час драматург Алан Александр Мілн переїхав зі своєю родиною в село Гартфілд неподалік від Ешдаунського лісу. Його пустки й мальовничі галявини стали прототипом Стоакрового лісу (в переказі Бориса Заходера він відомий як Чудовий ліс), де і жив, мабуть, найвідоміший у світі ведмедик і його друзі.

Саме там знаходяться знаменитий Капітанський Місток, піщаний кар'єр, в якому грав Крихіта Ру, пустка, де жив віслючок Іа, а також Пуховий міст, що став місцем для гри в Дурниці, коли кожен з учасників кидав паличку у воду під мостом, а перемагав той, чия паличка з'являлася з іншого боку першою.

Ешдаунскій ліс знаходиться в заповіднику High Weald і разом з прилеглою пусткою займає дві третини всієї його території розміром у 2,5 тисячі гектарів.

За часів Нормандських завоювань там полювали на оленів. Пізніше завдяки його унікальній дикій природі ліс взяли під охорону національні й міжнародні організації.

У лютому цього року в Ешдаунському лісі через неуважність волонтерів сталося відразу дві пожежі.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа у притулку для котів. Під час гасіння пожежі рятувальники змогли врятувати 30 тварин, але, нажаль, 5 котів загинуло.