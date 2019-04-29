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В Великобритании произошел пожар в родном лесу Винни-Пуха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Великобритании загорелся Эшдаунский лес. Именно он в свое время послужил прототипом Великолепного леса (в оригинале - Стоакровый лес), где жили герои детской сказки Алана Милна о Винни-Пухе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Территорию площадью в 20 гектаров огонь охватил в воскресенье вечером. На место происшествия прибыли шесть пожарных бригад. К утру понедельника там оставались четыре из них, чтобы удостовериться, что огонь полностью потушен.

Член пожарной бригады Эндрю Гаусден отметил, что пожары такого масштаба ночью случаются редко. При этом, по его словам, нет оснований считать, что это был поджог.

Гаусден сказал, что, несмотря на недавний дождь, подлесок был очень сухим, поэтому огонь распространился довольно быстро.

Лесничий Эшдаун Крис Саттон добавил, что типичный для этой природной зоны папоротник был "сухим как солома".

От огня вряд ли смогли спастись рептилии, потому что они недостаточно быстро передвигаются. Также наверняка уничтожены гнезда с отложенными в них яйцами и птенцами, которые пернатые свили на земле. Большим животным, вроде, лисиц и оленей повезло больше - скорее всего, они успели вовремя убежать.

"Не все потеряно: за четыре недели здесь снова вырастет трава, а за полгода вы, скорее всего, и не заметите, что что-то произошло, - отметил Саттон. - Животные и насекомые из окружающей территории быстро заполнят пострадавшие от огня участки".

В первую очередь Эшдаунский лес известен благодаря произведениям о медвежонке Винни-Пуха, который там проживал.

В 1925 году уже известный на то время драматург Алан Александр Милн переехал со своей семьей в село Гартфилд неподалеку от Эшдаунского леса. Его пустоты и живописные поляны стали прототипом Стоакрового леса, где и жил, пожалуй, самый известный в мире медвежонок и его друзья.

Там находятся знаменитый Капитанский Мостик, песчаный карьер, в котором играл Крошка Ру, пустошь, где жил ослик Иа, а также Пуховой мост стал местом для игры в Глупости, когда каждый из участников бросал палочку в воду под мостом, а побеждал тот, чья палочка появлялась с другой стороны первой.

Эшдаунский лес находится в заповеднике High Weald и вместе с прилегающей пустошью занимает две трети всей его территории размером в 2,5 тысячи гектаров.

Во времена Нормандских завоеваний там охотились на оленей. Позже благодаря его уникальной дикой природе лес взяли под охрану национальные и международные организации.

В феврале этого года в Эшдаунском лесу по невнимательности волонтеров произошло сразу два пожара.

Напомним, в Киеве произошел пожар в приюте для кошек. Во время тушения пожара спасатели смогли спасти 30 животных, но, к сожалению, 5 котов погибло.

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