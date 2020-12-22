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Попри використання абортивного матеріалу: у Ватикані вважають вакцину від COVID-19 морально прийнятною

Київ • УНН

 • 20999 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Ватикан вважає “морально допустимим” використовувати вакцину від COVID-19, яку розробили на абортованому матеріалі. Адже відсутня альтернатива доступу до “етично бездоганних” вакцин. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Vatican News.

Попри використання абортивного матеріалу: у Ватикані вважають вакцину від COVID-19 морально прийнятною

“У випадку, якщо не існує альтернативного доступу до „етично бездоганних“ вакцин, „морально прийнятним“ є використання вакцин проти Covid-19, в розробці та виробництві яких використовувалися клітинні лінії, що походять з абортованого плоду. Однак, це жодним чином не повинно сприйматися як моральне схвалення використання таких клітин, а на розробниках, виробниках і владі лежить обов’язок дбати про те, щоб були доступними етично прийнятні вакцини”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, європейський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech на території ЄС.

Раніше вакцинацію від коронавірусу такою вакциною розпочали Велика Британія, США та Канада. Старт вакцинації у ЄС очікується 27 грудня.

Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію — з медиків — у лютому 2021 року.

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