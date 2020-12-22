Несмотря на использование абортивного материала: в Ватикане считают вакцину от COVID-19 морально приемлемой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Ватикан считает "морально допустимым" использовать вакцину от COVID-19, что разработанна на абортированном материале. Ведь отсутствует альтернатива доступа к "этически безупречным" вакцинам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Vatican News.
"В случае, если не существует альтернативного доступа к "этически безупречным" вакцинам, "морально приемлемым" является использование вакцин против Covid-19, в разработке и производстве которых использовались клеточные линии, происходящие из абортированного плода. Однако, это никоим образом не должно восприниматься как моральное одобрение использования таких клеток, а на разработчиках, производителях и власти лежит обязанность заботиться о том, чтобы были доступны этически приемлемые вакцины", - говорится в сообщении.
Напомним, европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС.
Ранее вакцинацию от коронавируса такой вакциной начали Великобритания, США и Канада. Старт вакцинации в ЕС ожидается 27 декабря.
Украина ожидает, что удастся начать вакцинацию - из медиков - в феврале 2021 года.