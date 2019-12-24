У Ватикані хочуть сформувати власний Олімпійський комітет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ватикан має намір сформувати національний Олімпійський комітет. Це може статися "в середньостроковій перспективі", після того як в карликовій державі буде 5 видів спорту, визнаних профільними міжнародними федераціями, наводить слова представника Папської ради з культури онлайн-видання Inside The Games, передає DW, інформує УНН.
"Він (представник Папської ради з культури - ред.) особливо відзначив "чудові стосунки" з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і вважає "реалістичною" можливість присутності Ватикану на параді націй на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі", - йдеться у повідомленні.
Місцева федерація легкої атлетики під назвою Athletica Vaticana була сформована в січні 2019 року. Зараз Ватикан веде переговори про членство в Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF).
За словами представника Ватикану, "професійний спорт став величезним ринком", і це "необхідно брати до уваги".
"Спорт може допомогти релігійним громадам боротися з патологіями релігії, а релігія здатна привнести в світ спорту етичні і моральні вітаміни", - зазначив він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Папа Римський призначив американця Уайлдера послом світу з боксу.