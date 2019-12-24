У Ватикані хочуть сформувати власний Олімпійський комітет

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ватикан має намір сформувати національний Олімпійський комітет. Це може статися "в середньостроковій перспективі", після того як в карликовій державі буде 5 видів спорту, визнаних профільними міжнародними федераціями, наводить слова представника Папської ради з культури онлайн-видання Inside The Games, передає DW, інформує УНН.