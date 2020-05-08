У Василькові у відділку поліції померла затримана
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Жінка, затримана за проникнення до чужого помешкання, померла у відділку поліції. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася два дні тому, але відомо про це стало зараз.
Жінка (1976 року народження) разом з двома чоловіками проникла до квартири в одному з багатоквартирних будинків у Василькові. Там вони розпивали спиртне.
Під час застілля один з чоловіків схопив сокиру та кілька разів вдарив рукояткою по тілу іншого чоловіка та жінки. Після чого відібрав у них мобільні телефони та гроші і зник з місця скоєння злочину.
Побиті товаришем були затримані поліцією у тій же квартирі та доставлені до відділку поліції.
Там жінці стало зле. Її оглянув лікар, але від госпіталізації вона відмовилась. За 30 хвилин після цього жінка померла.
Наразі проводиться перевірка усіх обставин.
Чоловік, який напав на товаришів, затриманий.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік до смерті побив матір.