В Василькове в отделении полиции умерла задержанная

Произошел инцидент два дня назад, но известно об этом стало сейчас.



Женщина (1976 года рождения) вместе с двумя мужчинами проникла в квартиру в одном из многоквартирных домов в Василькове. Там они распивали спиртное.

Во время застолья один из мужчин схватил топор и несколько раз ударил рукояткой по телу другого мужчину и женщину. После чего отобрал у них мобильные телефоны и деньги и скрылся с места преступления.

Избитые товарищем были задержаны полицией в той же квартире и доставлены в отделение полиции.

Там женщине стало плохо. Ее осмотрел врач, но от госпитализации она отказалась. Через 30 минут после этого женщина умерла.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств.

Мужчина, напавший на товарищей, задержан.

Напомним, в Житомирской области мужчина до смерти избил мать.