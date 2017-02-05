У Вашингтоні відмовилися від секретних в'язниць ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Білий дім відмовився від ідеї відтворити секретні в’язниці ЦРУ, які відомі тортурами ув’язнених, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Законопроект про використання в’язниці Гуантанамо, в якому передбачалося поява подібних в’язниць, розкритикував як в конгресі, так і серед членів кабінету. Згодом з’явився другий варіант документа, в якому секретні тюрми не згадувалися.
Газета підкреслює, що в проекті закону залишилися деякі моменти, які вказують, що адміністрація президента США Дональда Трампа намір використовувати Гуантанамо для більш серйозних цілей.
Раніше кампанію Д.Трампа критикували за нібито схильність до жорстокості та виправдання тортур. Так, екс-президент Б.Обама напередодні завершення сроку правління анонсував звільнення з Гуантанамо.
Як повідомляв УНН, в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) стурбовані словами президента США Дональда Трампа, який підтримав застосування тортур.
Нагадаємо, Білий дім анонсував звільнення в’язнів Гуантанамо до відходу Б.Обами з посади.