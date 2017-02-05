В Вашингтоне отказались от секретных тюрем ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Белый дом отказался от идеи воссоздать секретные тюрьмы ЦРУ, которые известны пытками заключенных, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Законопроект об использовании тюрьмы Гуантанамо, в котором предполагалось появление подобных тюрем, раскритиковал как в конгрессе, так и среди членов кабинета. Впоследствии появился второй вариант документа, в котором секретные тюрьмы не упоминались.
Газета подчеркивает, что в проекте закона остались некоторые моменты, которые указывают, что администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать Гуантанамо для более серьезных целей.
Ранее кампанию Д.Трамп критиковали за якобы склонность к жестокости и оправдания пыток. Так, экс-президент Б.Обама накануне завершения срока правления анонсировал увольнение из Гуантанамо.
Как сообщал УНН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены словам президента США Дональда Трампа, который поддержал применение пыток.
Напомним, Белый дом анонсировал освобождения узников Гуантанамо к уходу Б.Обамы с должности.