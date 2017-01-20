У Вашингтоні пройде щонайменше 30 акцій в день інавгурації Д.Трампа

Зазначається, що у Вашингтоні поліцейські автомобілі вишикувалися уздовж Пенсільванія-авеню, по якій пройде парад, Крім того встановлено огорожу та збудовані барикади з вантажівок-платформ.

Як розповів міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон, поліції доручено відокремлювати групи людей один від одного, користуючись тими ж тактиками, як під час минулорічних партійних конвенцій.

"Занепокоєння викликає те, що деякі з цих груп - за Трампа, а деякі - проти, і їх зустріч може пройти не дуже гладко», - сказав Д.Джонсон.

Повідомляється, що опонентів Д.Трампа обурюють передвиборні заяви обраного президента про жінок, нелегальних іммігрантів і мусульман, а також його обіцянки скасувати реформу Obamacare і побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Зазначається, що протести пройдуть і в інших містах США, а також закордоном, зокрема у Лондоні та Сіднеї.

Як повідомляв УНН, зіткнення між противниками Дональда Трампа і поліцією відбулися в Вашингтоні.