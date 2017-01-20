У Вашингтоні пройде щонайменше 30 акцій в день інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Вашингтоні видано близько 30 дозволів на проведення акцій, зокрема протесту проти обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".
Зазначається, що у Вашингтоні поліцейські автомобілі вишикувалися уздовж Пенсільванія-авеню, по якій пройде парад, Крім того встановлено огорожу та збудовані барикади з вантажівок-платформ.
Як розповів міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон, поліції доручено відокремлювати групи людей один від одного, користуючись тими ж тактиками, як під час минулорічних партійних конвенцій.
"Занепокоєння викликає те, що деякі з цих груп - за Трампа, а деякі - проти, і їх зустріч може пройти не дуже гладко», - сказав Д.Джонсон.
Повідомляється, що опонентів Д.Трампа обурюють передвиборні заяви обраного президента про жінок, нелегальних іммігрантів і мусульман, а також його обіцянки скасувати реформу Obamacare і побудувати стіну на кордоні з Мексикою.
Зазначається, що протести пройдуть і в інших містах США, а також закордоном, зокрема у Лондоні та Сіднеї.
Як повідомляв УНН, зіткнення між противниками Дональда Трампа і поліцією відбулися в Вашингтоні.