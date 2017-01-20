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В Вашингтоне пройдет не менее 30 акций в день инаугурации Д.Трампа

В Вашингтоне пройдет не менее 30 акций в день инаугурации Д.Трампа

Киев • УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Вашингтоне выдано около 30 разрешений на проведение акций, в частности протеста против избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на " Голос Америки ".

Отмечается, что в Вашингтоне полицейские автомобили выстроились вдоль Пенсильвания-авеню, по которой пройдет парад, кроме того установлено ограждение и построены баррикады из грузовиков-платформ.

Как рассказал министр внутренней безопасности Джей Джонсон, полиции поручено отделять группы людей друг от друга, пользуясь теми же тактиками, как во время прошлогодних партийных конвенций.

"Беспокойство вызывает то, что некоторые из этих групп - за Трампа, а некоторые - против, и их встреча может пройти не очень гладко», - сказал Д. Джонсон.

Сообщается, что оппонентов Д.Трампа возмущают предвыборные заявления избранного президента о женщинах, нелегальных иммигрантах и мусульманах, а также его обещания отменить реформу Obamacare и построить стену на границе с Мексикой.

Отмечается, что протесты пройдут и в других городах США, а также за рубежом, в частности в Лондоне и Сиднее.

Как сообщал УНН, столкновения между противниками Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне .

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