У Вашингтоні противники Д.Трампа підпалили лімузин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Під час акцій протесту проти інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі міста. Також був спалений лімузин. передає УНН з посиланням на AP.
Протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі Вашингтона, таким чином показуючи свою злість і невдоволення інавгурацією Д.Трампа.
“Приблизно за милю від національної алеї поліцейські кинулись в погоню за групою протестувальників, яка складалась близько з сотні людей, які розбили вікна бізнес-центру, в тому числі і Старбакс, Банк Америки та Макдолальдс, оскільки вони засуджували капіталізм і Трампа”, — йдеться в повідомленні.
“Вони почали знищувати майно, кидатись предметами в людей, через вікна. Великий відсоток з цієї маленької групи був озброєний молотками і ломами”, — сказав начальник поліції міста.
Пізніше вони підпалили лімузин по периметру зони, що охороняється, посилаючи чорний дим, який підіймався в небо під час маршу Д.Трампа.