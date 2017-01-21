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У Вашингтоні противники Д.Трампа підпалили лімузин

У Вашингтоні противники Д.Трампа підпалили лімузин

Київ • УНН

 • 14139 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Під час акцій протесту проти інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі міста. Також був спалений лімузин. передає УНН з посиланням на AP.

Протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі Вашингтона, таким чином показуючи свою злість і невдоволення інавгурацією Д.Трампа.

“Приблизно за милю від національної алеї поліцейські кинулись в погоню за групою протестувальників, яка складалась близько з сотні людей, які розбили вікна бізнес-центру, в тому числі і Старбакс, Банк Америки та Макдолальдс, оскільки вони засуджували капіталізм і Трампа”, — йдеться в повідомленні.

“Вони почали знищувати майно, кидатись предметами в людей, через вікна. Великий відсоток з цієї маленької групи був озброєний молотками і ломами”, — сказав начальник поліції міста.

Пізніше вони підпалили лімузин по периметру зони, що охороняється, посилаючи чорний дим, який підіймався в небо під час маршу Д.Трампа.

 

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