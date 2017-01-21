В Вашингтоне противники Д.Трампа подожгли лимузин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Во время акций протеста против инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне протестующие подожгли и забросали кирпичами здания города. Также был сожжен лимузин, передает УНН со ссылкой на AP.
Протестующие подожгли и забросали кирпичами здания Вашингтона, таким образом показывая свою злость и недовольство инаугурацией Д.Трампа.
"Примерно в миле от национальной аллее полицейские бросились в погоню за группой протестующих, которая состояла близко с сотни людей, которые разбили окна бизнес-центра, в том числе и Старбакс, Банк Америки и Макдональдс, поскольку они осуждали капитализм и Трампа", - говорится в сообщении.
"Они начали уничтожать имущество, бросаться предметами у людей через окна. Большой процент из этой маленькой группы был вооружен молотками и ломами ", - сказал начальник полиции города.
Позже они подожгли лимузин по периметру охраняемой зоны, посылая черный дым, который поднимался в небо во время марша Д.Трамп.