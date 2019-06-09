У Вашингтоні прайд-парад охопила паніка після звуків пострілів

Повідомляється, що на початку інциденту поліція отримала повідомлення про людину з пістолетом, повідомили журналістам в поліції Вашингтона.

“Коли офіцери йшли до того місця, звідти тікав натовп людей. Деякі з людей в натовпі сказали, що там була людина з пістолетом і хтось стріляв”, - повідомили в поліції.

У той же час правоохоронці повідомили, що не знайшли ніяких доказів стрільби на місці події.

Після інциденту семеро осіб були доставлені в лікарні з травмами, безпечними для життя, які вони отримали в результаті заворушень, крім того ще кільком людям з легкими травмами надали допомогу на місці.

Поліція не назвала ім’я людини, заарештованої після того, як поліція виявила біля нього вогнепальну зброю.

Заступник мера Вашингтона Кевін Донахью раніше повідомив, що люди отримали поранення, “бігаючи від того, що вони вважали пострілами”, але стрілка не було виявлено.

Поліція переглядає відео з події, щоб визначити, що могло спровокувати паніку.

Як повідомляв УНН, під час акції ЛГБТ-спільноти в Чернівцях розпилили сльозогінний газ.