В Вашингтоне прайд-парад охватила паника после звуков выстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Несколько человек получили ранения в субботу во время парада Pride в Вашингтоне, после того как людей охватила паника из-за предполагаемых звуков выстрелов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в начале инцидента полиция получила сообщение о человеке с пистолетом, сообщили журналистам в полиции Вашингтона.
"Когда офицеры шли к тому месту, оттуда бежал толпа людей. Некоторые люди в толпе сказали, что там был человек с пистолетом и кто-то стрелял", - сообщили в полиции.
В то же время правоохранители сообщили, что не нашли никаких доказательств стрельбы на месте происшествия.
После инцидента семь человек были доставлены в больницу с травмами, неопасными для жизни, которые они получили в результате беспорядков, кроме того еще нескольким людям с легкими травмами оказали помощь на месте.
Полиция не назвала имя человека, арестованного после того, как полиция обнаружила возле него огнестрельное оружие.
Заместитель мэра Вашингтона Кевин Донахью ранее сообщил, что люди получили ранения, "бегая от того, что они считали выстрелами", но стрелка не было обнаружено.
Полиция просматривает видео с события, чтобы определить, что могло спровоцировать панику.
Как сообщал УНН, во время акции ЛГБТ-сообщества в Черновцах распылили слезоточивый газ.