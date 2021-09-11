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Тисячі медиків вийшли на акцію протесту у Варшаві

Тисячі медиків вийшли на акцію протесту у Варшаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У центрі Варшави тисячі медичних працівників вимагають від уряду покращити умови праці. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

Деталі

У столицю Польщі, щоб взяти участь в акції протесту, з’їхалися медики з усієї країни. У центрі Варшави зібралося понад тисячі протестувальників, які вимагають підвищення заробітної плати медичним працівникам і більше часу на відпочинок.

Учасники акції тримають плакати із написами: “Досить працювати по 400 годин! Відпочинок медиків — безпека пацієнтів”, “Працюємо за трьох, а отримуємо копійки”, “Одна медсестра на 30 пацієнтів. Кому допомагати в першу чергу?”, “Середній вік медсестри: вчора — 35, сьогодні — 53, завтра — 60”, “Мало живемо, бо тяжко працюємо”.

Зокрема, медики вимагають: внести поправки у закон про метод визначення мінімальної винагороди, підвищити одноразові виплати, найняти додатковий персонал. Зазначають, що через дефіцит медичного персоналу пацієнти змушені самостійно оплачувати послуги.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський підрахував, що виконання вимог протестувальників коштуватиме 100 млрд злотих щорічно.

Нагадаємо

Нещодавно у Франції відбулися загальнонаціональні акції протесту з вимогою скасування санітарних пропусків. Участь взяло 141 тис. маніфестантів, з яких майже 18,5 тис. вийшли на вулиці Парижа.

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