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Тысячи медиков вышли на акцию протеста в Варшаве

Тысячи медиков вышли на акцию протеста в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 28786 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В центре Варшавы тысячи медицинских работников требуют от правительства улучшить условия труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

В столицу Польши, чтобы принять участие в акции протеста, съехались медики со всей страны. В центре Варшавы собралось более тысячи протестующих, требующих повышения заработной платы медицинским работникам и больше времени на отдых.

Участники акции держат плакаты с надписями: “Хватит работать по 400 часов! Отдых медиков — безопасность пациентов”, “Работаем за троих, а получаем копейки”, “Одна медсестра на 30 пациентов. Кому помогать в первую очередь?”, “Средний возраст медсестры вчера — 35, сегодня — 53 дней — 60”, “Мало живем, потому что тяжело работаем”.

В частности, медики требуют: внести поправки в закон о методе определения минимального вознаграждения, повысить одноразовые выплаты, нанять дополнительный персонал. Отмечают, что из-за дефицита медицинского персонала пациенты вынуждены самостоятельно оплачивать услуги.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подсчитал, что выполнение требований протестующих будет стоить 100 млрд злотых ежегодно.

Напомним

Недавно во Франции состоялись общенациональные акции протеста с требованием отмены санитарных пропусков. Участие приняли 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа.

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