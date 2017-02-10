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У Варшаві назвуть сквер на честь українського поета В.Стуса

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Рада міста Варшава проголосувала за надання імені українського поета Василя Стуса скверу у центрі міста, передає УНН з посиланням на портал Prostir.

У Варшаві назвуть сквер на честь українського поета В.Стуса

Сквер розташований на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія. В обґрунтуванні рішення, зазначається, що В.Стус є “українським поетом і опозиційним діячем”, а також “полонофілом та речником польсько-українського поєднання”.

Рішення набуває чинності через 14 днів після його публікації в офіційному урядовому виданні Мазовєцького воєводства. Виконати ухвалу має мер Варшави Ганна Ґронкевич-Вальц.

Поблизу майбутнього скверу Василя Стуса розташована Національна бібліотека Польщі та найбільший економічний університет країни — Головна торговельна школа.

Процедура надання скверу імені В.Стуса розпочалася наприкінці 2016 року.

Перейменування скверу обійдеться Варшаві у 2 тисячі євро, з чого більшість коштів — це ціна виготовлення та установки таблиць з назвою скверу.

Як повідомляв УНН, посольство Польщі в Україні надіслало ноту до Міністерства закордонних справ України з проханням розслідувати осквернення польського цвинтаря на території заповідника “Биківнянські могили”.

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