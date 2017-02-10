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В Варшаве назовут сквер в честь украинского поэта В.Стуса

Киев • УНН

 • 8081 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Совет г. Варшава проголосовал за предоставление имени украинского поэта Василия Стуса скверу в центре города, передает УНН со ссылкой на портал Prostir.

В Варшаве назовут сквер в честь украинского поэта В.Стуса

Сквер расположен на перекрестке Аллеи Независимости и улицы Стефана Батория. В обосновании решения, отмечается, что В.Стус является "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и спикером польско-украинского объединения".

Решение вступает в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства. Выполнить решение должна мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц.

Вблизи будущего сквера Василия Стуса расположена Национальная библиотека Польши и самый большой экономический университет страны - Главная торговая школа.

Процедура предоставления скверу имени В.Стуса началась в конце 2016 года.

Переименование сквера обойдется Варшаве в 2 тыс. евро, большинство средств - это цена изготовления и установки табличек с названием сквера.

Как сообщал УНН, посольство Польши в Украине направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой расследовать осквернение польского кладбища на территории заповедника "Быковнянские могилы".

Украинские Национальные Новости

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