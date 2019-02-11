У Варшаві через проведення близькосхідної конференції оголосили тривогу

Відсьогодні на території Варшави введено перший ступінь тривоги ALFA та другий ступінь BRAVO-CRP. Про це розпорядився уряд країни через проведення конференції "Мир і безпека на Близькому Сході", що відбудеться у місті 13-14 лютого.

ALFA – найнижчий ступінь тривоги у чотирирівневій шкалі для державних служб. Вони мають зберігати особливу пильність та посилити контроль громадських будівель в місцях великого скупчення людей. Пильність повинні зберігати й громадяни, інформуючи поліцію про нестандартні ситуації.

BRAVO-CRP – це другий ступінь у чотирирівневій шкалі щодо загрози у кіберпросторі. Обидва сигнали тривоги діятимуть до п’ятниці.

Також мешканці польської столиці мають бути готовими до ускладнень.

У зв’язку з конференцією на внутрішніх кордонах Польщі з іншими країнами Європейського Союзу введено тимчасовий контроль. Гості країни повинні мати з собою дійсний паспорт або посвідчення особи, а також повинні бути готовими до контролю машин.

Досі контроль на внутрішніх кордонах Польщі тимчасово повертали декілька разів – під час проведення Євро-2012, кліматичного саміту у листопаді 2013 року, під час Всесвітніх днів молоді, саміту НАТО в 2016 році та у зв’язку із кліматичним самітом у Катовицях, що відбувся в листопаді-грудні 2018 року.

Раніше УНН повідомляв, що на конференції "Мир і безпека на Близькому Сході" візьме участь державний секретар США Майк Помпео.