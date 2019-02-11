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В Варшаве из-за проведения ближневосточной конференции объявили тревогу

В Варшаве из-за проведения ближневосточной конференции объявили тревогу

Киев  •  УНН

 • 7600 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В столице Польши объявили две степени тревоги из-за проведения конференции по безопасности на Ближнем Востоке. Полиция усилит контроль улиц, а пограничники будут осматривать машины иностранцев, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

С сегодняшнего дня на территории Варшавы введена первая степень тревоги ALFA и вторая степень BRAVO-CRP. Об этом распорядилось правительство страны тз-за проведения конференции "Мир и безопасность на Ближнем Востоке", которая состоится в городе 13-14 февраля.

ALFA - самая низкая степень тревоги в четырехуровневой шкале для государственных служб. Они должны сохранять особую бдительность и усилить контроль общественных зданий в местах большого скопления людей. Бдительность должны хранить и граждане, информируя полицию о нестандартных ситуациях.

BRAVO-CRP - это вторая степень в четырехуровневой шкале относительно угрозы в киберпространстве. Оба сигнала тревоги будут действовать до пятницы.

Также жители польской столицы должны быть готовы к осложнениям.

В связи с конференцией на внутренних границах Польши с другими странами Европейского Союза введен временный контроль. Гости страны должны иметь с собой действительный паспорт или удостоверение личности, а также должны быть готовы к контролю машин.

До сих пор контроль на внутренних границах Польши временно возвращали несколько раз - во время проведения Евро-2012, климатического саммита в ноябре 2013 года, во время Всемирных дней молодежи, саммита НАТО в 2016 году и в связи с климатическим саммитом в Катовицах, который состоялся в ноябре-декабре 2018 года.

Ранее УНН сообщал, что на конференции "Мир и безопасности на Ближнем Востоке" примет участие государственный секретарь США Майк Помпео.

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