У ВАКС оголошено обвинувальний акт у справі “Повітряного експресу”

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний акт у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.