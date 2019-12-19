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У ВАКС оголошено обвинувальний акт у справі “Повітряного експресу”

У ВАКС оголошено обвинувальний акт у справі “Повітряного експресу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний акт у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

"У Вищому антикорупційному суді прокурор САП оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Києвом (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Також, на засіданні встановлено порядок та обсяг дослідження доказів у справі.

"(Окрім того колегія суддів –ред.) задовольнила клопотання прокурора САП про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для одного із обвинувачених",- зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що наступне судове засідання заплановане на 13 січня 2020 року.

Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження за фактами заволодіння та розтрати коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" у сумі 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Київ.

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