В Антикоррупционном суде объявлен обвинительный акт по делу "Воздушного экспресса"

"В Высшем антикоррупционном суде прокурор САП объявил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом (ч. 5 ст. 191 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Также на заседании установлен порядок и объем исследования доказательств по делу.

"(Кроме того коллегия судей - ред.) удовлетворила ходатайство прокурора САП о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей для одного из обвиняемых", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что следующее судебное заседание запланировано на 13 января 2020 года.

Напомним, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.