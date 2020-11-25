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У тяжких ДТП виживають 8,5 з десяти людей, які пристебнуті паском безпеки - Варченко

У тяжких ДТП виживають 8,5 з десяти людей, які пристебнуті паском безпеки - Варченко

Київ • УНН

 • 10829 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пасок безпеки дозволяє вижити 8,5 з 10 людей, які потрапляють в тяжкі ДТП. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає УНН.

“Ми розуміємо, що пасок безпеки, якщо ви хочете так в цифрових вимірах, пасок безпеки дозволяє вижити 8,5 з 10 людей, які потрапляють в тяжкі ДТП. От, 8,5 осіб виживають, коли вони пристебнуті паском безпеки”, — повідомив він.

“На сьогоднішній день використання паска безпеки є обов’язковим для всіх водіїв, але були певні винятки і на сьогоднішній день ці винятки скасовані. Зокрема, водії таксі, інструктори шкіл автоводіння, мають їздити з пасками безпеки”, — сказав Іван Варченко.

Нагадаємо, в Одесі вантажний кран протаранив маршрутку, є постраждалі.

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